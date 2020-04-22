Лікарі відмовилися приймати пацієнта з травмою ноги

Як передає Polteka.net, про це повідомив сам потерпілий в соцмережах.

Відомо, що інцидент стався в Червоноградської міської лікарні на Львівщині.

Чоловік підвернув ногу і вирішив звернутися до медиків, але отримав відмову. Лікарі аргументували це тим, що на прийом можуть потрапити тільки тяжко хворі пацієнти і заражені "китайським" вірусом.

"Тоді я буду дзвонити на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я та запитаю, хто і де мене повинен приймати", - заявив тоді чоловік.

Лише після такого "аргументу" лікарі пустили його в лікарню. Чоловік зазначив, що лікар, не провів належного огляду.

"Потрібно накладати гіпс, але ще ідіть зробіть знімок.(до речі він платний у безкоштовною і доступною медицині) І купіть два гіпсу, широкий бинт і дві пари рукавичок", - передав слова медика чоловік.

Він обурився такою поведінкою лікаря.



"Виникає питання навіщо дві пари рукавичок і два гіпсу якщо робить те все медсестра і використовує один гіпс. Де наша безкоштовна медицина? Де нормальне ставлення до пацієнтів?", - обурювався чоловік.

Зазначимо, що користувачі мережі коментаря до його посту розповіли про схожих випадках, але ще до початку карантину.

"Ви, напевно, ніколи в лікарні не були. Добре, якщо ще гіпс накладений професійно. Тому що в моїй родині купа випадків, кілька разів накладали, поки це було зроблено належним чином. Вже мовчу про те, як кості ламали, тому позросталися не так", "Мав аналогічну ситуацію ще в карантину. Так що все нормально, головне що не перелом ... А ще по фото бачу що використовували два гіпсу", "Дожили, в приймальні вже не попадеш", "Я вам співчуваю. Але незважаючи на те, що почався наступний етап реформи медицини, він включає не тільки безкоштовне надання першої медичної допомоги, але і оплату лікарям за кожного пацієнта", - писали користувачі мережі.

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