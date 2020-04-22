Врачи отказались принимать пациента с травмой ноги

Как передает Polteka.net, об этом сообщил сам потерпевший в соцсетях.

Известно, что инцидент произошел в Червоноградской городской больнице на Львовщине.

Мужчина подвернул ногу и решил обратиться к медикам, но получил отказ. Врачи аргументировали это тем, что на прием могут попасть только тяжело больные пациенты и зараженные "китайским" вирусом.

"Тогда я буду звонить на горячую линию минздрава и спрошу, кто и где меня должен принимать", - заявил тогда мужчина.

Лишь после такого "аргумента" врачи пустили его в больницу. Мужчина отметил, что врач, не провел надлежащего осмотра.

"Нужно накладывать гипс, но еще идите сделайте снимок.(кстати он платный в бесплатной и доступной медицине) И купите два гипса, широкий бинт и две пары перчаток", - передал слова медика мужчина.

Он возмутился таким поведением врача.



"Возникает вопрос зачем две пары перчаток и два гипса если делает то все медсестра и использует один гипс. Где наша бесплатная медицина? Где нормальное отношение к пациентам?", - негодовал мужчина.

Отметим, что пользователи сети в комментария к его посту рассказали о похожих случаях, но еще до начала карантина.

"Вы наверное никогда в больнице не были. Хорошо, если еще гипс наложен профессионально. Потому что в моей семье куча случаев, несколько раз накладывали, пока это было сделано должным образом. Уже молчу о том, как кости ломали, потому посростались не так", "Имел аналогичную ситуацию еще до карантина. Так что все нормально, главное что не перелом ... А еще по фото вижу что использовали два гипса", "Дожили, в приемную уже не попадешь", "Я вам сочувствую. Но несмотря на то, что

начался следующий этап реформы медицины, он включает не только бесплатное оказания первой медпомощи, но и оплату врачам за каждого пациента", - писали пользователи сети.

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