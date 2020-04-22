Письменник, драматург і актор Євген Гришковець висловився про події, які відбувається в Україні

На одному з російських сайтів з'явився цілий пост російського драматурга Євгена Гришковця, в якому він торкнувся теми подій в Україні 2013-2014 роки, коли Російська Федерація за допомогою псевдореферендума забрала в України Кримський півострів.

Він зазначив, що після кримських подій між країнами назавжди погіршилися відносини і це ніколи не зміниться. Дійшло навіть до того, що війну на Донбасі, яка спалахнула через Російську Федерацію, він назвав лише громадянською війною.

"Ми(ми – Росія) нескінченно стверджуємо, що в(на) Україні йде страшна громадянська війна. А Україна у своїй переважній більшості впевнена і стверджує, що веде війну з Росією, і ніякої громадянської війни не було і немає. З цими твердженнями сперечатися безглуздо, тому що вони взаємовиключні", - написав письменник.

Гришковець вирішив уточнити, що зараз для Росії не важливо, що“в Україні йде громадянська війна і царює дика, темна і люта ненависть до Росії і всього російського“. А також дивується звідки така ненависть. Він закликає росіян перестати звертати увагу на події, що відбуваються в сусідній країні, і на те, які вводить санкції проти Росії Європа і Америка.

"Не хочу і не буду говорити про дику, темну і люту ненависть до Росії і всього російського, яка панує і царює зараз на(у) Україні. Про це вже безглуздо говорити. Про це все сказано тисячі разів. І будь-які нові факти нічого нового нікому не повідомлять. Нам вони ні на що не відкриють очі. А в Європі та Америці їх ніхто не почує", - зазначив актор.

На думку Євгена, в Росії вистачає некомпетентних політиків та економічних проблем, на які потрібно звернути увагу.

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