Російський актор, письменник, музикант, телеведучий і драматург Євген Гришковець не зміг стриматися і висловився про ситуацію з анексією Криму

Він розповів, що в Росії з завидною регулярністю мусують тему Криму. На його думку, Крим належить Російській Федерації, і це факт, з яким важко сперечатися. Але в той же самий час письменник визнав, що "приєднання півострова до Росії було незаконним".

Про це розповів Гришковець в интерв'ю журналістам видання МК.ги.

"Ну а що Крим російський, тут нічого не зробиш. Я колись сказав, що Крим був анексований незаконно, але справедливо. Як Янукович був повалений незаконно, але справедливо", - розповів Гришковець.

Він також додав, що його часто звуть приїхати на Донбас. Крім того, виявилося там живуть його родичі, але він не їде туди, адже вважає, що такий приїзд буде порушенням українських законів.

"Мене звали поїхати в Донецьк, у мене бабуся з Маріуполя, точніше, з Жданова, і Донецьк для мене — територія дитинства, я люблю це місто. Незадовго до того, що там сталося, я був на гастролях і в Луганську, і в Донецьку. Там багато людей, які були б мені раді. Але я не поїхав туди з тієї причини, що вважаю неможливим незаконно перетинати кордон. Це моє переконання", - резюмував Гришковець.

Також раніше повідомлялося, що Євген Гришковець розповів, що в Росії з завидною регулярністю мусують жахливі новини з України і з Європи. Такими новинами у РФ постійно розпалюють війну.

На його думку, такі новини тільки й роблять, що розпалюють в умах росіян ворожнечу по відношенню до інших народів, а також самовдоволення. Він назвав пропагандистів Росії справжніми демонами, зазначивши, що саме про них він так сильно хотів написати у творі з однойменною назвою.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу