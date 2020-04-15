Российский актер, писатель, музыкант, телеведущий и драматург Евгений Гришковец не смог сдержаться и высказался о ситуации с аннексией Крыма

Он рассказал, что в России с завидной регулярностью муссируют тему Крыма. По его мнению, Крым принадлежит Российской Федерации, и это факт, с которым трудно спорить. Но в то же самое время писатель признал, что "присоединение полуострова к России было незаконным".

Об этом Гришковец рассказал в интервью журналистам издания МК.ru.

"Ну а что, Крым российский, тут ничего не сделаешь. Я когда-то сказал, что Крым был аннексирован незаконно, но справедливо. Как Янукович был свергнут незаконно, но справедливо", - рассказал Гришковец.

Он также добавил, что его часто зовут приехать на Донбасс. Кроме того, оказалось там живут его родственники, но он не едет туда, ведь считает, что такой приезд будет нарушением украинских законов.

"Меня звали поехать в Донецк, у меня бабушка из Мариуполя, точнее, из Жданова, и Донецк для меня — территория детства, я люблю этот город. Незадолго до того, что там произошло, я был на гастролях и в Луганске, и в Донецке. Там много людей, которые были бы мне рады. Но я не поехал туда по той причине, что считаю невозможным незаконно пересекать границу. Это мое убеждение", - резюмировал Гришковец.

Также ранее сообщалось, что Евгений Гришковец рассказал, что в России с завидной регулярностью муссируют чудовищные новости из Украины и из Европы. Такими новостями в РФ постоянно разжигают войну.

По его мнению, такие новости только и делают, что разжигают в умах россиян вражду по отношению к другим народам, а также самодовольство. Он назвал пропагандистов России настоящими демонами, отметив, что именно о них он так сильно хотел написать в произведении одноименным названием.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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