Писатель, драматург и актер Евгений Гришковец высказался о событиях, которые происходит в Украине

На одном из российских сайтов появился целый пост российского драматурга Евгения Гришковца, в котором он затронул тему событий в Украине 2013-2014 года, когда Российская Федерация с помощью псевдореферендума забрала у Украины Крымский полуостров.

Он отметил, что после крымских событий между странами навсегда ухудшились отношения и, это никогда не изменится. Дошло даже до того, что войну на Донбассе, которая вспыхнула из-за Российской Федерации, он назвал лишь гражданской войной.

"Мы(мы – Россия) бесконечно утверждаем, что в(на) Украине идёт страшная гражданская война. А Украина в своём подавляющем большинстве уверена и утверждает, что ведёт войну с Россией, и никакой гражданской войны не было и нет. С этими утверждениями спорить бессмысленно, потому что они взаимоисключающие", - написал писатель.

Гришковец решил уточнить, что сейчас для России не важно, что“в Украине идет гражданская война и царствует дикая, темная и лютая ненависть к России и всему русскому“. А также удивляется откуда такая ненависть. Он призывает россиян перестать обращать внимание на события, происходящие в соседней стране, и на то, какие санкции вводит против России Европа и Америка.

"Не хочу и не буду говорить про дикую, тёмную и лютую ненависть к России и всему русскому, которая царит и царствует сейчас на(в) Украине. Про это уже бессмысленно говорить. Про это всё сказано тысячи раз. И любые новые факты ничего нового никому не сообщат. Нам они ни на что не откроют глаза. А в Европе и Америке их никто не услышит", - отметил актер.

По мнению Евгения, в России хватает некомпетентных политиков и экономических проблем, на которые нужно обратить внимание.

Напомним, что Гришковец пожалел, что поддержал аннексию Крыма

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Гришковец нашел справедливость в действиях России на территории Украины.