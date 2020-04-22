Соліст групи "Акваріум" Борис Гребенщиков жорстко пройшовся по російській владі

Він продовжує гастролювати в Україні, незважаючи на шквал критики в Росії. При цьому Гребенщиков не схвалює те, що відбувається в його рідній країні, хоча і висловлюється про це у властивій йому вітіюватій манері.

В одному з інтерв'ю для російських ЗМІ він розкритикував російську владу за той хаос, який вона творить в РФ.

За його словами, він громадянин Росії і йому хочеться, щоб люди, які живуть у цій країні, були задоволені своїм життям, щоб вони могли пишатися своєю батьківщиною, але поки це не виходить, адже керують нею зі зневагою. Він також зазначив, що правитель Росії, натякаючи на президента РФ Володимира Путіна, повинен покаятися за свої попередні вчинки.

"Скажу тільки одне: влада в Росії за останню сотню років часто ставилася до свого народу з разючим нехтуванням; мені представляється, що правитель, який щиро захоче покращити життя в країні, для початку мав би прийняти на себе відповідальність за все, що відбувалося, покаятися в попередніх вчинках влади і перегорнути сторінку. Поки цього не відбудеться, ми продовжуємо залишатися частиною все того ж рівняння", - резюмував розгніваний Гребенщиков.

Також раніше повідомлялося, що Борис Гребенщиков зазначив, що зараз у РФ наголошується колосальний рівень ідіотизму культури.

Такі висновки легенда російського року зробив, згадавши, як раніше влада в Російській Федерації вдавалися до цензури текстів пісень групи. За словами артиста, рівень ідіотизму культури тих часів був не близький до теперішнього, хоча також бив рекорди. І тепер, на його думку, він сильніше і все зростає.

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