Музикант Борис Гребенщиков вважає нинішню політичну ситуацію в Росії набагато гірша, ніж була в роки СРСР



Свою думку він висловив в одному з інтерв'ю.



"Що значить - повертаємося до Радянського Союзу? Ми повернулися значно глибше і гірше. Такої дурості, як зараз, не було навіть при найбільших радянських ідіотах. Ми досягли дна і стрімко рухаємося далі", - констатував співак.



Також відомий музикант зазначив, що багато сучасні люди розучилися думати", саме тому вони не розуміють правильно ні пісень, ні ситуації, що склалася в країні.

"Тому що думати не вміють. Навіщо людям думати? Це дуже небезпечне заняття. Більшість людей воліють не думати, і критикувати за це їх я ніяк не наважуся", - уклав співак.



Раніше він заявив, що у Російської Федерації ніколи не буде справедливих правителів і нічого не зміниться.

"Вона (Росія. - прим. ред.) завжди була така. Вона завжди такий буде. Потрібно просто поставити хрест на надії. Росія ніколи не буде іншого. Але Росія прекрасна така, яка є! Прийміть це як даність: у нас ніколи не буде справедливих хороших чесних благородних правителів. Їх не буде. Але хто сказав, що правителі обов'язково повинні бути хорошими?" - задався питанням музикант.

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