Музыкант Борис Гребенщиков считает нынешнюю политическую ситуацию в России гораздо хуже, чем была в годы СССР



Свое мнение он выразил в одном из интервью.



"Что значит - возвращаемся к Советскому Союзу? Мы вернулись значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых больших советских идиотах. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше", - констатировал певец.



Также известный музыкант отметил, что многие современные люди "разучились думать", именно поэтому они не понимают правильно ни его песен, ни ситуации, сложившейся в стране.

"Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь", - заключил певец.



Ранее он заявил, что в Российской Федерации никогда не будет справедливых правителей и ничего не изменится.

"Она (Россия. - прим. ред.) всегда была такая. Она всегда такой будет. Нужно просто поставить крест на надежде. Россия никогда не будет другой. Но Россия прекрасна такая, какая есть! Примите это как данность: у нас никогда не будет справедливых хороших честных благородных правителей. Их не будет. Но кто сказал, что правители обязательно должны быть хорошими?" - задался вопросом музыкант.

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