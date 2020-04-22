Російський співак і композитор Олексій "Професор Лебединський визнав провину Кремля перед Україною

За його словами, ті самі 86%, які нібито активно підтримують уряд Російської Федерації, є простими людьми - вони не усвідомлюють провини Кремля перед Україною. А вся справа в тому, що їх загодовують помилковими новинами на телебаченні і дешевою горілкою.

Такою думкою він поділився з журналістом телеканалу ATR.



"Як російський громадянин я відчуваю певну провину за дії російського уряду щодо України, хоча я розумію, що практично нічого не можу зробити", - зізнався співак, який сьогодні проживає у Києві.

На думку Лебединського, українцям не можна звинувачувати всіх росіян у злодіяннях Кремля. Але в той же самий час він зазначив, що росіяни не відчувають провини перед Україною.

"Вони (росіяни - прим. ред.) не відчувають, бо не знають, що така вина є. Треба розуміти, що таке народ. Це ті самі 86% - цифра, яка намозолила нам вуха - це люди, які не хочуть знати, хто в них президент, прем'єр-міністр... Вони не хочуть дивитися якісь засідання, вони хочуть спокійно жити. Хочуть, але у них не виходить", - продовжив він.

На це, як пояснив Лебединський, є наступні причини.

"Їх годують телевізійним лайном і горілкою. Горілка погана, інформація погана, глід… Труять чим завгодно, оскільки вони не мають можливості отримувати нормальних зарплат, вони живуть в беззаконному просторі, де панує хаос і беззаконня, і їх затикають тими речами, щоб просто заспокоїти", - підкреслив співак.

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