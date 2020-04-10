Російський співак і композитор Олексій "Професор Лебединський заявив, що Росія повинна попросити вибачення в України



Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, РФ повинна визнати всі злочини, які вона накоїла щодо України

"Безумовно, Росія як держава повинна попросити вибачення в України, повернути всі захоплені території і вклонитися в ноги в знак визнання всіх злочинів, які наробила щодо України. Так, Росія, як держава, зобов'язана це зробити. І максимально компенсувати збитки. З цього має початися відновлення добрих відносин. Але зараз це поки казка – в Росії при владі безсовісні люди, які і вчинили всі ці злочини", - упевнений він.



Раніше, він на своїй сторінці у Facebook висловив своє невдоволення діями РФ.

"Сором вже вселенський, хочеться накрити голову руками і провалитися під землю просто тому, що я маю відношення до країні Росія. Мені соромно виймати російський паспорт скрізь, в будь-якій країні світу, соромно!" - повідомив він.

За словами співака, він є громадянином країни-виродка, країни-гопника, країни-недолюдка, де навіть найсвітліші і порядні люди безсилі перед тварюками".

"Люди там живуть у страху, де дітей і підлітків б'ють кийками здорові тупорилі мужлани у формі за негласної підтримки "президента", де в думі і уряді одні виродки, сволота, злодії, ідіоти і явні душевнохворі", - написав він.





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