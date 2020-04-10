Российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский заявил, что Россия должна попросить прощения в Украины
Такое заявление он сделал в интервью "Обозревателю".
По его словам, РФ должна признать все преступления, которые она натворила в отношении Украины
"Безусловно, Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины. Да, Россия, как государство, обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки. С этого должно начаться восстановление хороших отношений. Но сейчас это пока сказка – в России у власти бессовестные люди, которые и совершили все эти преступления", - уверен он.
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Ранее, он на своей страничке в Facebook выразил свое недовольство действиями РФ.
"Стыд уже вселенский, хочется накрыть голову руками и провалиться под землю просто потому, что я имею отношение к стране Россия. Мне стыдно вынимать российский паспорт везде, в любой стране мира, стыдно!" - сообщил он.
По словам певца, он является гражданином "страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями".
"Люди там живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - написал он.
Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.
Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.
Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.