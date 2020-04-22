Епатажний російський депутат Володимир Жириновський вибухнув жетскими погрозами на адресу України

Як повідомляє Politeka.net, лідер "ЛДПР" зробив скандальну заяву в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин". Він в істериці кидався на співрозмовників і всіляко їх перебивав, намагаючись донести свою маячну думку.

Під час обговорення історії Володимир Жириновський зчепився з колишнім народним депутатом України Олександром Ковтуненко. Російський політик заявив, що українці ніколи нічого не вирішували.

"Україна – її не було ніколи! Її створили більшовики! Дайте мені документ XVIII століття, де буде написано "українська держава з кимось уклало договір". Дайте мені документ ХІХ століття! Немає жодного документа! Ніхто ніколи не укладав жодних угод з Україною!", - зазначив депутат.

За словами Володимира Жириновського, Україну існувала тільки в рамках СРСР. А на додачу - перейшов на відверті образи:

"Це породження радянської влади! Всі говорили по-російськи і були росіянами! Ми вас зробили! 80% росіян змусили записати себе в паспортах "українець"! Із Українці, ви всі вперті, тупі і хворі! Вони полурусские, полуукраинцы. Полугосударство, полутерритория!".

Навіть провідні помітили, що Володимир Жириновський перейшов межу. Але політик не зміг стримати своїх емоцій і висловив страшні погрози і передбачив загибель України від хвороби:

"Скоро ви всі здохнете від чуми! А ми вам медичну допомогу надавати не будемо! Ні один лікар з Росії до вас не приїде! Вам уготовано найгірше – ви лабораторія для знищення європейців. Коли всіх вас знищать, займуться поляками, потім болгарами, всіх слов'ян знищать!".

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