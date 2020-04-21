Топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов оскандалився їдким зверненням до українців

Так, він зробив заяву в якій натякнув на їхню неповноцінність у порівнянні з народом країни-агресора.

Дику промову рупор Кремля озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

Крім того, він відзначився безглуздим фейком про те, що своєю державністю Україна нібито зобов'язана радянським диктаторам Володимиру Леніну і Йосипу Сталіну.

"Ви взагалі коли з'явилися? В Росії вас не було, в СРСР вас не було. Ви коли злізли з дерева? Я просто хочу зрозуміти: справжній українець з якого моменту утворився? Коли ви злізли з дерева? У 1991 році? Ви як суб'єкт взагалі хто? Ви з'явилися завдяки Володимиру Іллічу Леніну! І завдяки Йосипу Віссаріоновичу Сталіну ви придбали значну частину міст України!" - поділився своїм маразмом з публікою Соловйов.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.

Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі