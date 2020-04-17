Актор Валентин Гафт відмовився відвідувати Україну



Таке рішення у нього викликало те, що відбувається в країні.



"Нехай навіть у мене вільний в'їзд на Україну, я не збираюся туди їхати. Я противник жахливою, нещадної війни, яка йде на Україні. Те, що зараз відбувається між Україною і Росією, - це знищення нашого майбутнього", - заявив він в одному з інтерв'ю.

Крім того, актор вважає, що колишні відносини між країнами буде складно.

"Важко буде повернутися до того часу, коли ми захоплювалися один одним. Це прикро. Тим більше, що український народ і культура - приголомшливої краси. Як співають на Україні, як відчувають музику!", - зазначив він.

Раніше легендарний радянський актор звинуватив Україну в тому, що вона знищує своїх людей на сході країни, а Крим в свій час був відданий несправедливо.

Він заявив, що розуміє ситуацію в Україні, і російські ЗМІ і влади говорять правду.

Також актор зазначив, що вважає Крим російським і при цьому не розуміє, з-за чого йде війна на сході України.

"Це неподобство. Із-за чого? Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, проливали кров", - заявив актор.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися.

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