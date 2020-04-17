Актер Валентин Гафт отказался посещать Украину



Такое решение у него вызвало происходящее в стране.



"Пускай даже у меня свободный въезд на Украину, я не собираюсь туда ехать. Я противник чудовищной, беспощадной войны, которая идет на Украине. То, что сейчас происходит между Украиной и Россией, - это уничтожение нашего будущего", - заявил он в одном из интервью.

Кроме того, актер считает, что прежние отношения между странами будет сложно.

"Трудно будет вернуться к тому времени, когда мы друг другом восхищались. Это обидно. Тем более, что украинский народ и культура - потрясающей красоты. Как поют на Украине, как чувствуют музыку!", - отметил он.

Ранее легендарный советский актер обвинил Украину в том, что она уничтожает своих людей на востоке страны, а Крым в свое время был отдан несправедливо.

Он заявил, что понимает ситуацию в Украине, и российские СМИ и власти говорят правду.

Также актер отметил, что считает Крым российским и при этом не понимает, из-за чего идет война на востоке Украины.

"Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - заявлял актер.

Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались.

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