Популярний російський письменник Борис Акунін вважає, що Росія порушила міжнародне право, анексувавши Крим

Про це він розповів у "Великому інтерв'ю" на каналі NewsOne.

"Ну звичайно не російський. Про що тут говорити? Це порушення міжнародного права", – сказав Акунін.



Борис Акунін виїхав з Росії в 2014 році і більше в країну не повертався. Він зазначив, що раніше говорив про те, що ніколи не виїде з країни, але це було до тих пір, поки в Росії відбувалася боротьба за краще майбутнє. Тоді їхати було неправильно і непорядно.

"Але, коли там все змінилося, люди на зразок мене виявилися в дивній ситуації. Одна справа боротися з режимом, який тобі не подобається, інша справа боротися з більшістю населення, яке було скоєно запропагандовано, йому запудрили мізки. Знаходиться там – постійний стрес, це не давало працювати, це збивало", – сказав Акунін.