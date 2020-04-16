Популярний російський письменник Борис Акунін вважає, що Росія порушила міжнародне право, анексувавши Крим
Про це він розповів у "Великому інтерв'ю" на каналі NewsOne.
"Ну звичайно не російський. Про що тут говорити? Це порушення міжнародного права", – сказав Акунін.
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Борис Акунін виїхав з Росії в 2014 році і більше в країну не повертався. Він зазначив, що раніше говорив про те, що ніколи не виїде з країни, але це було до тих пір, поки в Росії відбувалася боротьба за краще майбутнє. Тоді їхати було неправильно і непорядно.
"Але, коли там все змінилося, люди на зразок мене виявилися в дивній ситуації. Одна справа боротися з режимом, який тобі не подобається, інша справа боротися з більшістю населення, яке було скоєно запропагандовано, йому запудрили мізки. Знаходиться там – постійний стрес, це не давало працювати, це збивало", – сказав Акунін.
За його словами, жителі півострова захочуть повернутися в успішну Україну.
"Це буде залежати від того, чи Україні вдасться побудувати нормальну і успішну модель існування. Як тільки це відбудеться, думаю, вони захочуть бути тут. Так воно завжди і буває. Люди хочуть жити там, де жити краще, цікавіше, зручніше і т. д." – додав російський письменник.
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