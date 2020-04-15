Депутат нелегітимної Державної Думи, скандальний лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що мріє відродити Російську імперію

Так неадекватний депутат заявив, що мріє домовитися з президентом США Дональдом Трампом про відродження Російської імперії і включення до її складу України.

Своїми маразматичними ідеями він поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1. Постійними телеведучими цієї програми є Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Крім того, одіозний політик замахнувся на відновлення кордонів колишнього СРСР.

"Трамп - він ділова людина, він любить гроші, ми зможемо з ним домовитися так, ми знаємо, куди направити газ, але ми відновимо всі кордони СРСР! І ніхто не пискне! У нас знову буде 300 мільйонів населення і 22 мільйона квадратних кілометрів! І за це ми готові з ним про щось розмовляти… І про Україну забудьте! Буде Київська губернія! Житомирська! І все це ми домовимося з американцями один на один, удвох!" - закричав несамовитий Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.