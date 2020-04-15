Депутат нелегитимной Государственной Думы, скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мечтает возродить Российскую империю

Так неадекватный депутат заявил, что мечтает договориться с президентом США Дональдом Трампом о возрождении Российской империи и включении в ее состав Украины.

Своими маразматичными идеями он поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1. Постоянными телеведущими этой программы являются Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Кроме того, одиозный политик замахнулся на восстановление границ бывшего СССР.

"Трамп - он деловой человек, он любит деньги, мы сможем с ним так договориться, мы знаем, куда направить газ, но мы восстановим все границы СССР! И никто не пикнет! У нас снова будет 300 миллионов населения и 22 миллиона квадратных километров! И за это мы готовы с ним о чем-то разговаривать… И про Украину забудьте! Будет Киевская губерния! Житомирская! И все это мы договоримся с американцами один на один, вдвоем!" - закричал невменяемый Жириновский.

Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский отличился оторванным от реальности заявлением о том, что Россия якобы может сделать так, чтобы Украина перестала существовать.

Он обвинил Украину в том, что она не выполняет Минские соглашения, поэтому якобы Лавров делает все возможное, чтобы попытаться донести эту мысль другим странам. Но его не желают слушать, поэтому Россия подключает генералов.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.