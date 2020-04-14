Карантин в Україні може бути продовжений, що сильно позначиться на економіці країни

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економіст Андрій Новак (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Безумовно, що зміни до бюджету, який прийняли - вимушені. У зв'язку з новими економічними обставинами в умовах карантину. З ними зіткнулися всі країни світу без винятку. Якщо спершу в бюджеті на цей рік закладався зростання, то зараз прогнозується падіння майже на 4%. Тобто, різниця 7%. Вважаю, що це ще дуже оптимістичний сценарій. Ми ще не знаємо тривалості карантину. Наскільки він буде продовжений. А він буде продовжений - я в цьому майже на 100% впевнений», - зазначив він.

Більш того, Новак також розповів про стратегії нашого Кабміну і головну відмінність у діях чиновником у порівнянні з іншими країнами.

«Тому це була вимушена міра. Яким шляхом пішов уряд? Подивився, з яких сторін можна забрати кошти, щоб перекинути їх туди, де вони потрібніші. В першу чергу - на ліквідацію наслідків самого поширення хвороби. На відміну від інших країн, у нас немає окремо сформованого фонду підтримки національної економіки», - підкреслив він.

Також Новак розповів, як Україні слід виходити з карантину.

"Багато чого буде залежати від того, як ми будемо виходити з карантину: відразу відкриваємо все або поетапно відкриваємо певні сфери. Безумовно, ми повинні орієнтуватися на світових лідерів, які можуть нас чомусь навчити. А вони виходитимуть з карантину поетапно. І в цьому є логіка. Як ми бачимо, попередній настрій уряду саме такий. Це з місяця в місяць відкривати роботу в якихось сферах»,-уточнив він.

Першими, за його словами, потрібно відкрити заклади, які стосуються молодих українців, оскільки їх вірус заражає найменше.

"Першими, як не дивно, потрібно відкрити дитячі садки і школи. А людям у віці і далі доведеться сидіти на карантині, щоб мінімізувати поширення вірусу», - розповів він.

За словами економіста, вихід з карантину в Україні «повинен бути якомога пізніше, в порівнянні з іншими країнами».

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

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