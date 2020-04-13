Одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився дивною заявою

Так, він відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.

Свої маревні заяви політик озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1. Незмінними телеведучими цієї програми є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.

"Починають говорити генерали. І генерали пояснюють німцям, французам і всім іншим: "Якщо Україна зможе використовувати Збройні сили для врегулювання будь-чого, - це Донбас, Крим - то України не буде!" - він спробував переконати в правдивості лякаючого фейку публіку.

Після цього Жириновський озвучив свій неадекватний сценарій поділу України, відповідно до якого велика частина територій незалежної держави повинна відійти агресору. Скандальний політик підкреслив, що реалізації цього імперського плану Росія очікує ще з моменту розвалу СРСР.

"Львів стане столицею нової держави під назвою Галіція. Там і Луцьк і Рівне, Тернопіль та Івано-Франківськ. Все інше - "Новоросія" - повертається в Росію. І ніхто не пискне, ніхто слова проти не скаже! Ми чекали 30 років, з 1991 року, чекали з 2014 року. Тепер генерали кажуть: "Якщо дипломати не домовляться, російська армія все зробить!" І всім заткнемо пельку, раз і назавжди!" - резюмував свій виступ скандальний депутат.