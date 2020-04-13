Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский отличился странным заявлением

Так, он отличился оторванным от реальности заявлением о том, что Россия якобы может сделать так, чтобы Украина перестала существовать.

Свои бредовые заявления политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1. Неизменными телеведущими этой программы явлются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Он обвинил Украину в том, что она не выполняет Минские соглашения, поэтому якобы Лавров делает все возможное, чтобы попытаться донести эту мысль другим странам. Но его не желают слушать, поэтому Россия подключает генералов.

"Начинают говорить генералы. И генералы объясняют немцам, французам и всем остальным: "Если Украина посмеет использовать Вооруженные силы для любого урегулирования, - это Донбасс, Крым - то Украины не будет!" - попытался он убедить в правдивости пугающего фейка публику.

После этого Жириновский озвучил свой неадекватный сценарий раздела Украины, согласно которому большая часть территорий независимого государства должна отойти агрессору. Скандальный политик подчеркнул, что реализации этого имперского плана Россия ожидает еще с момента развала СССР.

"Львов станет столицей нового государства под названием Галиция. Там и Луцк, и Ривне, и Тернополь, и Ивано-Франковск. Все остальное - "Новороссия" - возвращается в Россию. И никто не пикнет, никто слова против не скажет! Мы ждали 30 лет, с 1991 года, ждали с 2014 года. Теперь генералы говорят: "Если дипломаты не договорятся, русская армия все сделает!" И всем глотку заткнем, раз и навсегда!" - резюмировал свое выступление скандальный депутат.