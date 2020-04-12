У МОЗ зробили втішний прогноз по пандемії китайського вірусу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua, що були розраховані кілька прогнозів – оптимістичний і більш песимістичний.

За оптимістичним сценарієм Міністерства охорони здоров'я України, китайським буде інфіковано вірусом не більше 2% населення країни.

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"Зараз ми рухаємося за оптимістичним сценарієм, і це, можна сказати, завдяки превентивним заходам, які приймала наша країна", – зазначив він.

Крім того, він пояснив, чому 2% заражених – це оптимістичний сценарій для України.

"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно може впоратися з тією кількістю хворих, які будуть надходити у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, у нас може виникнути колапс медичної системи. Якщо ми не розтягнемо ці 10% в часі", – розповів головний санітарний лікар України.

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Також раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов, зараз рано говорити про те, коли закінчиться карантин.

На даний момет українці знаходяться на порозі піку захворюваності. В активній фазі не вистачає ні лікарів, ні місць в лікарнях, ні апаратів, тому, щоб уникнути зараження потрібно і далі дотримуватися правил карантину і перебувати в самоізоляції. 

Нагадаємо, продовження карантину в Україні: скільки потрібно грошей, щоб прожити ще місяць.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

Також Politeka писала, що у Моз назвали нові терміни закінчення карантину, "якщо ми не будемо...".