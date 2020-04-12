В Минздраве сделали утешительный прогноз по пандемии китайского вируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью LB.ua, что были рассчитаны несколько прогнозов – оптимистичный и более пессимистичный.

По оптимистическому сценарию Министерства здравоохранения Украины, китайским вирусом будет инфицировано не более 2% населения страны.

"Сейчас мы движемся по оптимистическому сценарию, и это, можно сказать, благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна", – отметил он.

Кроме того, он объяснил, почему 2% зараженных – это оптимистичный сценарий для Украины.

"По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, у нас может возникнуть коллапс медицинской системы. Если мы не растянем эти 10% во времени", – рассказал главный санитарный врач Украины.

Также ранее сообщалось, что глава МОЗ Максим Степанов, сейчас рано говорить о том, когда закончится карантин.

На данный момет украинцы находятся на пороге пика заболеваемости. В активной фазе не хватает ни докторов, ни мест в больницах, ни аппаратов, поэтому, чтобы избежать заражения нужно и дальше придерживаться правил карантина и находиться в самоизоляции.

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