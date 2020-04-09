В ОП розповіли, в чому справа

В Офісі президента України прокоментували феноменальну ситуацію з Миколаївською областю, де немає жодного випадку зараження уханьским вірусом

Перший заступник голови ВП Сергій Трофімов стверджує, що ніяку інформацію від українців не приховують, передає «Главком».

«Насправді це не статистика області, а дані, які приходять від лабораторій у Центр громадського здоров'я та Моз. Дані ніхто не приховує», - сказав він.

Трофимов пояснив специфіку ситуації з вірусом в регіонах.

«Просто ситуація в областях рухається по-своєму. Якщо областях вдається швидко верифікувати хворих і відрізати їх контакти з близькими, вони це роблять. Я спілкувався з мером Маріуполя, який розповідав, як вони знайшли свого «нульового» пацієнта», - зазначив він.

Там чоловік прилетів з Єгипту, його самого і сім'ю ізолювали. Але він встиг зустрітися з приятелем, якому давав машину і той кудись поїхав. Таким чином, вони ізолювали всіх, крім одного, який до того ж відмовився розповісти, куди їздив.

Нагадаємо, 7 квітня в Міністерстві охорони здоров'я заявили про феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку зараження китайським вірусом.

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