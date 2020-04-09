В Офисе президента Украины прокомментировали феноменальную ситуацию с Николаевской областью, где нет ни одного случая заражения уханьским вирусом

Первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов утверждает, что никакую информацию от украинцев не скрывают, передает «Главком».

«На самом деле это не статистика области, а данные, которые приходят от лабораторий в Центр общественного здоровья и Минздрава. Данные никто не скрывает», - сказал он.

Трофимов пояснил специфику ситуации с вирусом в регионах.

«Просто ситуация в областях движется по-своему. Если областям удается быстро верифицировать больных и отрезать их контакты с близкими, они это делают. Я общался с мэром Мариуполя, который рассказывал, как они вычислили своего «нулевого» пациента», - отметил он.

Там мужчина прилетел из Египта, его самого и семью изолировали. Но он успел пересечься с приятелем, которому давал машину и тот куда-то уехал. Таким образом, они изолировали всех, кроме одного человека, который к тому же отказался рассказать, куда ездил.

Напомним, 7 апреля в Министерстве здравоохранения заявили о феномене Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая заражения китайским вирусом.

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