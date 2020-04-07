Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає, що карантин в Україні можна буде закінчити вже через два тижні

Про це він розповів під час брифінгу, повідомляє Politeka.net. За словами Ляшка, завершити карантин як можна швидше дозволить дотримання простих протиепідемічних правил.

«Карантин – це не канікули, це превентивні заходи для стримування епідемії на території нашої країни. Дотримуючись їх, ми рятуємо життя українцям, не навантажуємо систему охорони здоров'я. І через два тижні ми почнемо піднімати економіку нашої країни. Якщо ми не будемо дотримуватися карантинних обмежень, є ризик, що вірус буде швидше поширюватися, а пік захворюваності буде рости», - заявив санітарний лікар.

«Це призведе до негативних наслідків, таких, як були в інших країнах. Наше завдання - не допустити колапсу в системі охорони здоров'я», - підкреслив Віктор Ляшко.

Зазначимо, що станом на ранок 7 квітня в Україні підтверджено 1462 лабораторно підтверджених випадків уханьского вірусу, з них 45 летальних. Найбільше постраждали від епідемії Тернопільська та Чернівецька області. У Миколаївській області поки що не зафіксовано жодного випадку хвороби. У світі, тим часом, кількість хворих досягла 1,36 мільйона осіб.

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