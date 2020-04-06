Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, відзначився скандальною заявою

Так, він заявив, що українські козаки насправді були росіянами.

До всього іншого, скандальний телеведучий вирішив поміркувати на історичну тему, але зганьбився. Його знання були досить мізерними в галузі літератури, коли він зробив відсилання до сюжету роману Миколи Гоголя "Тарас Бульба" в ході виступу на пропагандистської програмі "Місце зустрічі", яку транслюють на російському телеканалі НТВ.

Юрій Кот

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Зокрема, Кот зазначив, що якщо б Бульба існував насправді і побачив нинішнє життя України, то він би не обзавівся рушницею, а кулеметом.

"Тому що те, що ви несете, хлопці, то, як ви ганьбите нашу країну, - ну не можна так робити! Ось сьогодні говорили: "Ми взяли козацьку ідеологію за основу української армії". Хлопців, та козаки реально були всі росіянами до втрати пульсу! Вони реально Богу молилися православному! А ви говорите нам, що росіяни погані!" - почав віщати скандальний Юрій Кот з вихвалянням країни-агресора.

Юрій Кот

Також раніше повідомлялося, що Юрій Кот виступив з маревних заявою про те, що після розриву договору про дружбу з Росією Україна нібито перестане існувати.

За його словами, Україна нібито існує лише за договором, якщо його не дотримуватися, то всі забудуть про межі, коли їх не буде - нашій країні нема чого захищати.