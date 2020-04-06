Скандальний український ведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдана" і втік в Москву, відзначився скандальною заявою

Так, він заявив, що українські козаки насправді були росіянами.

До всього іншого, скандальний телеведучий вирішив поміркувати на історичну тему, але зганьбився. Його знання були досить мізерними в галузі літератури, коли він зробив відсилання до сюжету роману Миколи Гоголя "Тарас Бульба" в ході виступу на пропагандистської програмі "Місце зустрічі", яку транслюють на російському телеканалі НТВ.

Зокрема, Кот зазначив, що якщо б Бульба існував насправді і побачив нинішнє життя України, то він би не обзавівся рушницею, а кулеметом.