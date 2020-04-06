Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська вважає Крим частиною України

Співачка не вважає відвідування окупованого Криму порушенням законів України.

Про це вона сказала в інтерв'ю, коментуючи заборону на в'їзд в Україну, який вона отримала в 2017 році.

За її словами, для неї це стало несподіванкою, оскільки вона "не брала участь ні в одному політичному концерті".

"Я не брала участь ні в одній акції державній, не їздила разом з президентом оспівувати оду Криму, не брала участь у виборній кампанії. Я громадянка Росії. Я в'їхала по своєму паспорту на ту територію, яку Росія вважає своєю. Для мене Крим - це Україна, в душі", - заявила співачка.

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що росіян треба провчити за Донбас і Крим

Кондратюк висловив думку, що українських артистів, які виступають в РФ необхідно карати жорсткими методами. Для початку він запропонував влади України ввести спочатку грошове покарання, наприклад, в розмірі за перше порушення - 150 тис. грн, за друге - 300 тис. грн, за третє - 600 тис. грн.

Крім того, він додав, що може бути крайній крок - це позбавити артиста громадянства, але тільки в тому випадку, якщо той відкрито підтримує агресію Кремля спрямовану на Україну.

При цьому Кондратюк вважає, що жителів Російської Федерації необхідно карати інакше.

"Росіян потрібно виховувати інакше. На кордоні на камеру повинні сказати, що Путін і Російська Федерація анексували Крим і ввели війська на Донбас, засуджуючи ці дії. Кожному, хто хоче виступати в Україні, через менеджерів повідомляти про це умови. І ніякого насильства", - зазначив він.

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Як писала Politeka, Кондратюк запропонував покарання для українських артистів, що виступають в РФ.

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