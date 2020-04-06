Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская считает Крым частью Украины

Певица не считает посещение оккупированного Крыма нарушением законов Украины.

Об этом она сказала в интервью, комментируя запрет на въезд в Украину, который она получила в 2017 году.

По ее словам, для нее это стало неожиданностью, поскольку она "не участвовала ни в одном политическом концерте".

"Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании. Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым - это по-прежнему Украина, в душе", - заявила певица.

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Кондратюк высказал мнение, что украинских артистов, которые выступают в РФ необходимо наказывать жесткими методами. Для начала он предложил власти Украины ввести сначала денежное наказание, например, в размере за первое нарушение - 150 тыс. грн, за второе - 300 тыс. грн, за третье - 600 тыс. грн.

Кроме того, он добавил, что может быть крайний шаг - это лишить артиста гражданства, но только в том случае, если тот открыто поддерживает агрессию Кремля направленную на Украину.

При этом Кондратюк считает, что жителей Российской Федерации необходимо наказывать иначе.

"Россиян нужно воспитывать иначе. На границе на камеру должны сказать, что Путин и Российская Федерация аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс, осуждая эти действия. Каждому, кто хочет выступать в Украине, через менеджеров сообщать об этом условии. И никакого насилия", - отметил он.

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Как писала Politeka, Кондратюк предложил наказание для украинских артистов, выступающих в РФ.

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