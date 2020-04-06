Возз'єднання з Росією зможе поліпшити стан справ в Україні
Таку заяву зробив публіцист Анатолій Вассерман в інтерв'ю ИА REGNUM.
За його словами, влада повинна діяти всупереч інтересам російської більшості громадян України".
«Людина, що бажає тримати Україну відокремленою від решти Росії, просто змушений діяти всупереч інтересам російської більшості громадян України, які б страшні наслідки це за собою не тягло", - заявив він.
Крім того, він упевнений, що возз'єднання має відбутися в найкоротші терміни.
"Єдиний засіб поліпшити становище України — це возз'єднання з іншою Росією, причому возз'єднання в найкоротші терміни, поки Україна ще може запропонувати решті Росії хоч щось", - уклав він.
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Варто відзначити, що це не перший раз, коли уродженець Одеси Анатолій Вассерман робив маячні заяви в бік України.
Раніше він повідомив, що, нібито окуповані території Донецької і Луганської областей приєднаються до РФ.
Також він заявляв, що зараз в Україні, Білорусі та Росії більшість населення - це російськомовні громадяни, і за багато років Білорусь змогла знайти спосіб, щоб забезпечити собі спроможність без шкоди для людей, а Україна після незалежності навіть не шукала такі способи.
Як повідомлять Politeka, Вассерман вибухнув безглуздими заявами про Україну.
Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.