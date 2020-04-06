Возз'єднання з Росією зможе поліпшити стан справ в Україні



Таку заяву зробив публіцист Анатолій Вассерман в інтерв'ю ИА REGNUM.





За його словами, влада повинна діяти всупереч інтересам російської більшості громадян України".

«Людина, що бажає тримати Україну відокремленою від решти Росії, просто змушений діяти всупереч інтересам російської більшості громадян України, які б страшні наслідки це за собою не тягло", - заявив він.

Крім того, він упевнений, що возз'єднання має відбутися в найкоротші терміни.



"Єдиний засіб поліпшити становище України — це возз'єднання з іншою Росією, причому возз'єднання в найкоротші терміни, поки Україна ще може запропонувати решті Росії хоч щось", - уклав він.