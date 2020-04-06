Воссоединение с Россией сможет улучшить положение дел в Украине
Такое заявление сделал публицист Анатолий Вассерман в интервью ИА REGNUM.
По его словам, власти должны действовать "вопреки интересам русского большинства граждан Украины".
«Человек, желающий держать Украину отделённой от остальной России, просто вынужден действовать вопреки интересам русского большинства граждан Украины, какие бы страшные последствия это за собой ни влекло", - заявил он.
Кроме того, он уверен, что воссоединение должно состоятся в кратчайшие сроки.
"Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с остальной Россией, причём воссоединение в кратчайшие сроки, пока Украина ещё может предложить остальной России хоть что-то", - заключил он.
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Стоить отметить, что это не первый раз, когда уроженец Одессы Анатолий Вассерман делал бредовые заявления в сторону Украины.
Ранее он сообщил, что, якобы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей присоединятся к РФ.
Также он заявлял, что сейчас в Украине, Беларуси и России большинство населения - это русскоязычные граждане, и за много лет Беларусь смогла найти способ, чтобы обеспечить себе состоятельность без ущерба для людей, а Украина после независимости даже не искала такие способы.
Как сообщат Politeka, Вассерман разразился бредовыми заявлениями об Украине.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.