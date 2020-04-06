Росіянин Валентин Гафт звинуватив Україну в тому, що вона знищує своїх людей на сході країни

Актор заявив, що розуміє ситуацію в Україні, і російські ЗМІ і влада говорять правду.

"Я люблю свою країну, вірю Росії та її правителю. Вірю! Бачу, що відбувається, і не обманююсь". Що ви вбиваєте своїх же. І нікуди від цього не дітися: Україна вбиває своїх же!", - заявив артист.

Також актор зазначив, що вважає Крим російським і при цьому не розуміє, через що йде війна на сході України.

"Ті війська або ці – не важливо: відбувається винищення невинних людей. Жоден конфлікт цього не вартий. Це кривава рана на руках людства. Це неподобство. Чере що? Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, проливали кров", - резюмував він.

Крім того, ми писали, що відомий російський кінорежисер Андрій Кончаловський зробив скандальну заяву про Донбас і Крим

Так в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ він заявив, що Крим є частиною Росії, яка "знаходиться на великому підйомі, а Донбас - це частина російської культури.

Кончаловський також прокоментував окупацію РФ півострова Крим та окремих районів Донбасу.

"Донбас - не частина Росії. Донбас - це частина російської культури. А Крим - це територіально частина Росії. Я там був. Я знімав кіно… Я дуже люблю Крим. Я там провів більшу частину дитинства. Я думаю, що це був єдиний правильний сьогодні хід", – заявив відомий режисер.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися.

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