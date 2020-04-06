Россиянин Валентин Гафт обвинил Украину в том, что она уничтожает своих людей на востоке страны

Актер заявил, что понимает ситуацию в Украине, и российские СМИ и власти говорят правду.

"Я люблю свою страну, верю России и ее правителю. Верю! Вижу, что происходит, и не обманываюсь". Что вы убиваете своих же. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!", - заявил артист.

Также актер отметил, что считает Крым российским и при этом не понимает, из-за чего идет война на востоке Украины.

"Те войска или эти – не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - резюмировал он.

Кроме того, мы писали, что известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский сделал скандальное заявление о Донбассе и Крыме

Так в одном из интервью для российских СМИ он заявил, что Крым является частью России, которая "находится на большом подъеме", а Донбасс - часть русской культуры.

Кончаловский также прокомментировал оккупацию РФ полуострова Крым и отдельных районов Донбасса.

"Донбасс - не часть России. Донбасс - часть российской культуры. А Крым - это территориально часть России. Я там был. Я снимал кино… Я очень люблю Крым. Я там провел большую часть детства. Я думаю, что это был единственный правильный сегодня ход", – заявил известный режиссер.

Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались.

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