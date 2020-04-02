Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує терористів "ДНР" і "ЛНР", зробила скандальну заяву про Україну

Скандальна співачка заявила, що на Донбасі живе безліч російських людей, а сама Україна і зовсім є Росією.

Таку заяву вона зробила в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.

"Україна - це Росія. Більшість - звичайні православні люди. Правда, митниця була як розбійницький кордон - жадноваті в цілому, а так ті ж росіяни", - поділилася своїми нетверезими думками скандальна співачка.

Крім того, Чичеріна зізналася, що останнім часом часто знімає кліпи з участю бойовиків "ДНР", щоб звернути увагу Росії на ситуацію в ОРДЛО.

"Люди на Донбасі хочуть, щоб усі знали, як вони живуть, звернули увагу на це і припинили їх муки. Така велика сильна Росія не може допомогти простим російським людям впоратися з настирливими бандерівцями-подпіндосниками", - образила українців фанатка терористів.