Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка підтримує терористів "ДНР" і "ЛНР", зробила скандальну заяву про Україну
Скандальна співачка заявила, що на Донбасі живе безліч російських людей, а сама Україна і зовсім є Росією.
Таку заяву вона зробила в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.
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"Україна - це Росія. Більшість - звичайні православні люди. Правда, митниця була як розбійницький кордон - жадноваті в цілому, а так ті ж росіяни", - поділилася своїми нетверезими думками скандальна співачка.
Крім того, Чичеріна зізналася, що останнім часом часто знімає кліпи з участю бойовиків "ДНР", щоб звернути увагу Росії на ситуацію в ОРДЛО.
"Люди на Донбасі хочуть, щоб усі знали, як вони живуть, звернули увагу на це і припинили їх муки. Така велика сильна Росія не може допомогти простим російським людям впоратися з настирливими бандерівцями-подпіндосниками", - образила українців фанатка терористів.
При цьому Чичеріна додала, що "росіяни завжди люто борються за свою Батьківщину". Що стосується українських міст, то рок-співачка зізналася в любові до Києва і "російської" Одеси.
"Дуже подобається Одеса — перлина Росії, місто-герой, Київ — мати міст руських, зі своєю найдавнішою Лаврою", - заявила ненормальна любителька агресивної політики Кремля.
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.