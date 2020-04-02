Поддерживающая террористов "ДНР" и "ЛНР" российская рок-певица Юлия Чичерина сделала скандальное заявление об Украине
Скандальная певица заявила, что на Донбассе живет множество русских людей, а сама Украина и вовсе является Россией.
Такое заявление она сделала в интервью одному из российских СМИ.
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"Украина - это Россия. Большинство - обычные православные люди. Правда, таможня была как разбойничий кордон - жадноватые в целом, а так те же русские", - поделилась своими нетрезвыми мыслями скандальная певица.
Кроме того, Чичерина призналась, что в последнее время часто снимает клипы с участием боевиков "ДНР", чтобы обратить внимание России на ситуацию в ОРДЛО.
"Люди на Донбассе хотят, чтоб все знали, как они живут, обратили внимание на это и прекратили их мучения. Такая большая сильная Россия не может помочь простым русским людям справиться с назойливыми бандеровцами-подпиндосниками", - оскорбила украинцев фанатка террористов.
При этом Чичерина добавила, что "русские всегда яростно сражаются за свою Родину". Что касается украинских городов, то рок-певица призналась в любви к Киеву и "российской" Одессе.
"Очень нравится Одесса — жемчужина России, город-герой, Киев — мать городов русских, со своей древнейшей Лаврой", - заявила невменяемая любительница агрессивной политики Кремля.
Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.
Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.