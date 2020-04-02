Поддерживающая террористов "ДНР" и "ЛНР" российская рок-певица Юлия Чичерина сделала скандальное заявление об Украине

Скандальная певица заявила, что на Донбассе живет множество русских людей, а сама Украина и вовсе является Россией.

Такое заявление она сделала в интервью одному из российских СМИ.

"Украина - это Россия. Большинство - обычные православные люди. Правда, таможня была как разбойничий кордон - жадноватые в целом, а так те же русские", - поделилась своими нетрезвыми мыслями скандальная певица.

Кроме того, Чичерина призналась, что в последнее время часто снимает клипы с участием боевиков "ДНР", чтобы обратить внимание России на ситуацию в ОРДЛО.

"Люди на Донбассе хотят, чтоб все знали, как они живут, обратили внимание на это и прекратили их мучения. Такая большая сильная Россия не может помочь простым русским людям справиться с назойливыми бандеровцами-подпиндосниками", - оскорбила украинцев фанатка террористов.