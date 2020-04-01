Скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", розповіла хто воює на Донбасі

Так, одіозна артистка відзначила, що в зоні військового конфлікту в так званій Л/ДНР, крім українських військових, також перебувають норвежці, французи, афроамериканці і латиські біатлоністки.

безумне теоррию вона озвучила для російського видання Царгород.

"Вони там воюють за російський світ, за що ж ще? Це протистояння Росії і піндосів. Я так для себе визначила. Зрозуміло, що просто там все з ними, і укр*пи, і норвежці, там всі понаїхали, і французи, і біатлоністки латиські. Всі там сидять. Чорношкірі, які приїжджають на сафарі і просто стріляють в старух на городах", – висловилася скандальна співачка.

Також Чичеріна додала, що на Донбасі снайпери вбивають "практично всіх без розбору", у тому числі літніх людей і працівників комунальних служб.

"Сидять, п'ють каву і просто х*рачат там. Електриків на стовпах. Припустимо, ламають високовольтну лінію – і сидять снайпера укр*пскі або які, вже й не знаю, хто там вони за національністю, чекають. У "брониках" електрики лагодять дроти. Гинуть. Тобто комунальників теж... Коротше, підла, підступна війна. Нічого не поробиш", – резюмувала Чичеріна.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.