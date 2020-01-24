Перша леді України вже давно не виходила в світ

Олена Зеленська вперше за останній час взяла участь в офіційному заході, відвідавши Меморіальний комплекс у Єрусалимі разом з Володимиром Зеленським

У п'ятницю, 24 січня, український президент і його дружина вшанували пам'ять євреїв з громад України та Польщі, які загинули під час Голокосту, під час візиту в Меморіальний комплекс «Яд Вашем». Про це повідомляє Politeka з посиланням на Офіс президента.

Володимир і Олена Зеленські відвідали фотовиставку «Спалахи пам'яті», на якій були представлені фотографії, зроблені євреями під час Голокосту, а також знімки, присвячені нацистській пропаганді. Крім того, окремий розділ виставки присвячений історії визволення в'язнів концтабору Аушвіц.

«Це дуже важлива виставка для збереження пам'яті про страшну трагедію Голокосту», - заявив президент України.

Пізніше вони з дружиною поклали квіти до ділянок монумента «Долина знищених громад», присвячених євреям з громад України та Польщі, які загинули під час Голокосту.

Під час цього візиту Олена Зеленська була одягнена у все чорне. Перша леді України вибрала для заходу строгий чорний костюм і пальто в йому в тон. Її образ відповідав атмосфері візиту.

Раніше ми писали про те, що перша леді зробила пост у своєму мікроблозі в Instagram, присвячений Дню Соборності України, який відзначається 22 січня.

Зеленська виклала фото, на якому одягнені в національні костюми хлопці та дівчата з українським прапором сидять на одній з вершин карпатських гір.

"Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна", - підписала кадр Зеленська.

В коментарях під цим постом думки українців розділилися: частина привітала першу леді у відповідь, а деякі заговорили про проблеми в державі.

Варто відзначити, що до цього посту українці почали переживати у зв'язку з пропажею Зеленської з поля зору: останній пост в соцмережах (до вітання з Днем Соборності) було зроблено 8 січня, і стосувався він страшної трагедії, що сталася з українським Боїнгом, збитим в Ірані. Тоді перша леді висловила співчуття близьким загиблих.

Нагадаємо, Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська перестала виходити на зв'язок: "Не може оговтатися від трагедії".

Також Politeka писала, що Олена Зеленська в жалобі, Путін вирішив не мовчати: "Тяжка втрата".