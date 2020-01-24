Елена Зеленская впервые за последнее время приняла участие в официальном мероприятии, посетив Мемориальный комплекс в Иерусалиме вместе с Владимиром Зеленским
В пятницу, 24 января, украинский президент и его супруга почтили память евреев из общин Украины и Польши, погибших во время Холокоста, во время визита в Мемориальный комплекс «Яд Вашем». Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Офис президента.
Владимир и Елена Зеленские посетили фотовыставку «Вспышки памяти», на которой были представлены фотографии, сделанные евреями во время Холокоста, а также снимки, посвященные нацистской пропаганде. Кроме того, отдельный раздел выставки посвящен истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.
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«Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста», - заявил президент Украины.
Позже они с женой возложили цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященным евреем из общин Украины и Польши, погибшим во время Холокоста.
Во время этого визита Елена Зеленская была одета во все черное. Первая леди Украины выбрала для мероприятия строгий черный костюм и пальто в ему в тон. Ее образ соответствовал атмосфере визита.
Ранее мы писали о том, что первая леди сделала пост в своем микроблоге в Инстаграм, посвященный Дню Соборности Украины, который отмечается 22 января.
Зеленская выложила фото, на котором одетые в национальные костюмы парни и девушки с украинским флагом сидят на одной из вершин карпатских гор.
"Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна", - подписала кадр Зеленская.
В комментариях под этим постом мнения украинцев разделились: часть поздравила первую леди в ответ, а некоторые заговорили о проблемах в государстве.
Стоит отметить, что до этого поста украинцы начали переживать в связи с пропажей Зеленской из поля зрения: последний пост в соцсетях (до поздравления с Днем Соборности) был сделан 8 января, и касался он страшной трагедии, произошедшей с украинским Боингом, сбитым в Иране. Тогда первая леди выразила соболезнования близким погибших.
Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.
Как сообщала Politeka, Елена Зеленская перестала выходить на связь: "Не может оправиться от трагедии".
Также Politeka писала, что Елена Зеленская в трауре, Путин решил не молчать: "Тяжелая потеря".