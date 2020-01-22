Супруга президента Елена Зеленская, которая успела напугать украинцев длительным молчанием, вышла на связь из-за важного для страны дня

Как передает Politeka.net, первая леди сделала пост в своем микроблоге в Инстаграм, посвященный Дню Соборности Украины, который отмечается 22 января.

Зеленская выложила фото, на котором одетые в национальные костюмы парни и девушки с украинским флагом сидят на одной из вершин карпатских гор.

"Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна 💛💙", - подписала кадр Зеленская.

В комментариях под этим постом мнения украинцев разделились: часть поздравила первую леди в ответ, а некоторые заговорили о проблемах в государстве.

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Ранее мы сообщали, украинцы начали переживать в связи с пропажей Зеленской из поля зрения: последний пост в соцсетях (до поздравления с Днем Соборности) был сделан 8 января, и касался он страшной трагедии, произошедшей с украинским Боингом, сбитым в Иране. Тогда первая леди выразила соболезнования близким погибших.

Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, ключая 11 украинцев.

"Не может оправиться от трагедии"; "Ужасно просто"; "А еще у нас каждый день гибнет в дтп по 10 человек. 😢", - писали в комментариях в Инстаграм Зеленской.

Позднее появилась информация о том, что Елена получила должность члена совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". 13 января президент своим Указом назначил ее на этот пост.

После этого больше не было никакой информации о первой леди (до этого дня).

Также за этот месяц супруга президента успела стать объектом жарких обсуждений в сети. Речь о ее наряде, в котором она в начале января появилась в Национальном музее Омана во время официального визита в эту арабскую страну. На страничке учреждения в Фейсбуке появились кадры украинской делегации. Елена предстала слегка растрепанная, в свободной тунике и шлепанцах.

Наряд первой леди активно обсуждали: "На фотке вся украинская делегация одета так, будто они после музея на базар за картошкой собрались"; "Пазорище, резиновые шлепки с барика за 15 грн"; "Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність".

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