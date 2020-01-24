Колишній президент України Петро Порошенко з'явився на допит в ДБР зі свитою адвокатів і влаштував гучний скандал

Як передає Politeka.net, в п'ятницю, 24 січня, в Держбюро розслідувань на 11 годин був призначений допит п'ятого президента України. Петро Олексійович проходить як свідок у справі про можливу державну зраду у зв'язку з "Мінськими угодами", які дали найширшу автономію окремим районам Донбасу.

Як повідомляють в Телеграм-каналі Klymenko Time, "Мерседес" Порошенка заїхав до чорного виходу з ДБР за ворота. Схоже, фігурант після допиту збирається йти дворами.

В самому приміщенні ДБР Порошенко в оточенні своїх прихильників, що обступили його зі всіх сторін, кричав у бік співробітників Держбюро "поплічники Януковича!" і "Хто буде вірити Державному бюро розслідувань після таких кроків?" Мова про недавнє призначення на посаду заступника директора ДБР одного з колишніх адвокатів зниклого президента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Потім Порошенко, не приховуючи емоцій, накинувся на охоронців ДБР: "Вам має бути соромно: ви не є поліцейські, і ви не є українці"

Скандал активно обговорюють в мережі.

"Порошенко влаштовує натуральне шоу в Держбюро розслідувань. Дуже схоже на передвиборчі мітинги. Настільки схоже, що від спогадів ком підступає до горла, - зазначено в повідомленні популярного Телеграм-каналу. - При цьому, говорячи про Держбюро, заявляє "Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу в стилі "Сватів" або "95 кварталу". Тому що вони вміють робити тільки шоу. Але ми не дамо їм цього зробити! Будемо вимагати державної позиції"... Це говорить людина, яка майже 30 разів ігнорувала допити. А зараз привів під ДБР масовку і... так, ряджених клоунів. Державна позиція у людини, що ви хочете?"

Раніше ми повідомляли, під стіни ДБР прихильники Порошенка притягли "золотий унітаз" Януковича. Тим самим активісти хотіли скомппрометувати нового замдиректора Бабікова та привернути до себе увагу.

Нагадаємо, штурм клубу Порошенко: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

Як повідомляла Politeka, Порошенко догрався, увірвалися силовики: скоро вирок.

Також Politeka писала, що Порошенко терміново покинув Україну: спливли деталі нахабного втечі.