Под зданием Государственного бюро расследований собрались депутаты, которые пытаются прорваться внутрь

24 января депутаты собрались у ГБР и выступили с протестом о назначении замглавы ГБР Александра Бабикова, пишет Politeka.net. Известно, что последний был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

По словам протестующих, такое назначение очень скандальное и противоречит правильной политике.

Появились кадры, как у людей терпение лопнуло и они пытаются прорваться в здание:

Известно, что 24 января в 11:00 в ГБР назначен допрос бывшего президента Петра Порошенко.

Дело касается возможной госизмены во время подписания «Минских соглашений».

Также, отметим, что сейчас под зданием Госбюро расследований проходит несколько митингов. Кроме указанного, который касается назначения Бабикова, люди вышли против Петра Порошенко и против действующего президента Владимира Зеленского.

По последним данным, Петр Порошенко явился на допрос. Подчеркнем, в случае неявки в этот раз экс-гаранта ожидал бы принудительный привод.

Напомним, телеведущий программы «Не добрый вечер» Игорь Лесев сообщил, что ситуация с Государственным бюро расследование может стать критической.

По его словам, он относится к НАБУ, САП, НАПС, Антикорсуду и ГБР скептически. По его мнению, службы занимаются бессмысленными делами.

"У нас в стране был целый набор силовых структур. Милиция, прокуратура, СБУ, суды. Как оно работало – мы все помним. Работало хрено*о. Как старая бэушная машина. Но «хрено*о» - это тоже оценка работы», - отметил он.

ГБР можно было считать одной из единственных структур, которую «не контролировали извне». Теперь же в нее попытаются зайти люди Порошенко, против которого эта структура и открывала уголовные производства.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года Владимир Зеленский уволили Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований

Указ появился на сайте президента Украины.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.