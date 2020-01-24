Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР со свитой адвокатов и устроил громкий скандал

Как передает Politeka.net, в пятницу, 24 января, в Госбюро расследований на 11 часов был назначен допрос пятого президента Украины. Петр Алексеевич проходит как свидетель по делу о возможной госизмене в связи с "Минскими соглашениями", которые дали широчайшую автономию отдельным районам Донбасса.

Как сообщают в Телеграм-канале Klymenko Time, "Мерседес" Порошенко заехал к черному выходу из ГБР за ворота. Похоже, фигурант после допроса собирается уходить дворами.

В самом помещении ГБР Порошенко в окружении своих приверженцев, обступивших его со всех сторон, кричал в сторону сотрудников Госбюро "поплічники Януковича!" и "Хто буде вірити Державному бюро розслідувань після таких кроків?" Речь о недавнем назначении на пост замдиректора ГБР одного из бывших адвокатов беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Затем Порошенко, не скрывая эмоций, накинулся на охранников ГБР: "Вам має бути соромно: ви не є поліцейські, і ви не є українці"

Скандал активно обсуждают в сети.

"Порошенко устраивает натуральное шоу в Госбюро расследований. Очень похоже на предвыборные митинги. Настолько похоже, что от воспоминаний ком подкатывает к горлу, - отмечено в сообщении популярного Телеграм-канала. - При этом, говоря о Госбюро, завляет "Они будут пытаться делать из этого политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала". Потому что они умеют делать только шоу. Но мы не дадим им этого сделать! Будем требовать государственной позиции"... Это говорит человек, который почти 30 раз игнорировал допросы. А сейчас привел под ГБР массовку и... да, ряженых клоунов. Государственная позиция у человека, что вы хотите?"

Ранее мы сообщали, под стены ГБР приверженцы Порошенко притащили "золотой унитаз" Януковича. Тем самым активисты хотели скомппрометировать нового замдиректора Бабикова и привлечь к себе внимание.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.