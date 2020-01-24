Є нюанси, на які потрібно звернути увагу

З 13 січня 2020 року в Україні змінився формат всіх платежів у зв'язку з вимогою Національного банку щодо впровадження міжнародної системи IBAN

У зв'язку з новаціями постачальник електроенергії YASNO відтепер буде приймати платежі тільки з реквізитами IBAN. У прес-службі компанії повідомили, що рахунок у нових платіжках за електрику буде сформовано за новими стандартами.

Замість розрахункового рахунку (р/с) і МФО, до яких звикли українці, споживачам потрібно буде вказувати міжнародний номер банківського рахунку, що складається з 29 знаків (букв і цифр). У YASNO пояснили, що за старими реквізитами платежі банки просто не будуть приймати.

Що зміниться в форматі рахунки:

реквізити в форматі IBAN вказані в платіжках за електроенергію;

при оплаті через Особистий кабінет на сайті YASNO змінювати налаштування і вводити нові реквізити не потрібно;

рахунок постачальника оновлено у банках та платіжних системах;

для юридичних осіб нові реквізити ужеуказаны в рахунках, які вони отримують у енергоофисах;

реквізити в форматі IBAN розміщені на сайті YASNO

Якщо користувачі сервісів компанії вже створили шаблони для оплати, то і їх доведеться оновлювати самостійно.

Зазначимо, що YASNO - це роздрібний бренд енергокомпанії ДТЕК, який буде постачати електроенергію 3,5 млн приватним і юридичним особам в Києві, Дніпропетровській і Донецької області.

Як ми раніше писали, з 1 січня українці отримуватимуть замість однієї платіжки за газ - дві. Окремо буде виставлятися плата за спожитий газ і окремо - за його розподіл (доставку) споживачеві. Тарифи за розподіл буде відрізнятися в кожному регіоні. Тариф за розподіл газу буде прямо залежати від рівня споживання в попередній "газовий рік" (з 1 жовтня по 30 вересня). Обсяг спожитого газу п формулою множиться на тариф розподілу і ділиться на 12 (число місяців в році).

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