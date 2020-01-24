Есть нюансы, на которые нужно обратить внимание

С 13 января 2020 в Украине изменился формат всех платежей в связи с требованием Национального банка по внедрению международной системы IBAN

В связи с новациями поставщик электроэнергии YASNO отныне будет принимать платежи только с реквизитами IBAN. В пресс-службе компании сообщили, что счет в новых платежках за электричество будет сформирован по новым стандартам.

Вместо расчетного счета (р/с) и МФО, к которым привыкли украинцы, потребителям нужно будеть указывать международный номер банковского счета, состоящий из 29 знаков (букв и цифр). В YASNO пояснили, что по старым реквизитам платежи банки просто не будут принимать.

Что изменится в формате счета:

реквизиты в формате IBAN указаны в платежках за электроэнергию;

при оплате через Личный кабинет на сайте YASNO менять настройки и вводить новые реквизиты не нужно;

счет поставщика обновлено в банках и платежных системах;

для юридических лиц новые реквизиты ужеуказаны в счетах, которые они получают в енергоофисах;

реквизиты в формате IBAN размещены на сайте YASNO

Если пользователи сервисов компании уже создали шаблоны для оплаты, то и их придется обновлять самостоятельно.

Отметим, что YASNO - это розничный бренд энергокомпании ДТЭК, который будет поставлять электроэнергию 3,5 млн частным и юридическим лицам в Киеве, Днепропетровской и Донецкой области.

Как мы ранее писали, с 1 января украинцы будут получать вместо одной платежки за газ – две. Отдельно будет выставляться плата за потребленный газ и отдельно – за его распределение (доставку) потребителю. Тарифы за распределение будет отличаться в каждом регионе. Тариф за распределение газа будет напрямую зависеть от уровня потребления в предыдущий "газовый год" (с 1 октября по 30 сентября). Объем потребленного газа п формуле умножается на тариф распределения и делится на 12 (число месяцев в году).

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