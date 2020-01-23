Українці можуть втратити частину виплат через помилки в трудовій книжці

Цю інформацію підтвердила заступник голови департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна, передає Politeka.net.

Як відомо, з кожним роком буде збільшуватися кількість трудового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Тому деякі громадяни ризикують втратити частину виплат через помилки у трудових книжках.

Але ситуацію можна виправити, якщо будуть внесені деякі зміни в трудові книжки.

Так, в час проведення телефонної лінії київський пенсіонер звернувся пряму лінію ПФУ зі своєю проблемою зарахування стажу.

За його словами, при призначенні виплати від держави йому не зарахували два роки стажу, коли він працював на спільному українсько-словацькому підприємстві 1993—1994 роках, тому, що у трудовій книжці була допущена помилка.

Цю помилку чоловік помітив через два дні, її відразу виправили, поставили дві печатки, зробили напис «Виправленому вірити», але в ПФУ стверджують, що цього недостатньо і потрібно ще свідчення двох осіб, які підтвердили б факт його роботи на цій фірмі.

«Виходить, що працював, платив податки, а підтвердити це не можу. Що мені робити?», — задався питанням пенсіонер, оскільки компанія була маленька, а його колеги переїхали або вже померли.

Галина Мастюгіна взяла у пенсіонера дані і припустила, що ПФУ може прийняти до уваги спірні виправлення, які будуть враховані в стаж.

«Якщо ж виправлення зроблено з порушенням законодавчих норм, тоді ми безсилі. У у такому випадку дійсно треба знайти двох свідків, які працювали з вами і мають правильно оформлені трудові книжки. Якщо ж таких людей немає, то вирішити ваше питання позитивно навряд чи вдасться. Але запевняю, що ми ще раз уважно перевіримо запису в вашій трудовій. Однак якщо вони неправильні, то ми нічого зробити не зможемо, адже закон є закон», — відповіла топ-чиновниця ПФУ пенсіонеру з Києва.

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