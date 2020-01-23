Українські жінки, у разі схвалення законопроекту, зможуть по-новому виходити на пенсію

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламентаріям прийняти за основу законопроект про державну підтримку тих жінок , яким раніше присвоїли почесне звання України "Мати-героїня.

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", - сказано в повідомленні, яке оприлюднила прес-служба комітету.

Нардепам пропонують врегулювати питання, спрямовані на вшанування матерів почесним званням України "Мати-героїня" та надання їм додаткової соціальної підтримки.

Законопроектом №2435, який був внесений у Верховну Раду на розгляд, передбачається цілий ряд пільг для жінок зі званням "Мати-героїня", у тому числі і вихід на заслужений відпочинок в 50 років:

Одноразова грошова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

Першочергове надання жилих приміщень;

Право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми;

Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною;

Право на щорічне безкоштовне медобслуговування, диспансеризацію і лікування в спеціалізованих установах;

Право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками один раз на рік;

Безплатне позачергове зубопротезування;

Щомісячна доплата у розмірі 50% від пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

Безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом з правом першочергового придбання квитків;

50% знижка плати за користування житлом і коммуслугами;

Відшкодування 50% вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

На думку представників профільного комітету Ради, цей документ, у разі схвалення Парламентом, буде стимулювати належне виховання дітей у багатодітних сім'ях та буде сприяти підвищенню народжуваності в Україні.

Також ми розповідали про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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