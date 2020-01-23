Українські жінки, у разі схвалення законопроекту, зможуть по-новому виходити на пенсію

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламентаріям прийняти за основу законопроект про державну підтримку тих жінок, яким раніше присвоїли почесне звання України "Мати-героїня.

пенсия, деньги выплаты

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", - сказано в повідомленні, яке оприлюднила прес-служба комітету.

Популярні новини зараз

Головне за ніч: заява Зеленського про Путіна, переполох у Давосі і новий курс валют

Масштабна пожежа в Києві, рятувати вже нічого: кадри вогняної НП

Євробачення 2020: Росію позбавили шансів на перемогу, ситуація різко змінилася

Кароль збентежила Балана в прямому ефірі, кадри перепалки: "Коли вона поруч, я..."
Показати ще

Нардепам пропонують врегулювати питання, спрямовані на вшанування матерів почесним званням України "Мати-героїня" та надання їм додаткової соціальної підтримки. 

Законопроектом №2435, який був внесений у Верховну Раду на розгляд, передбачається цілий ряд пільг для жінок зі званням "Мати-героїня", у тому числі і вихід на заслужений відпочинок в 50 років:

  • Одноразова грошова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  • Першочергове надання жилих приміщень;
  • Право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми;
  • Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною;
  • Право на щорічне безкоштовне медобслуговування, диспансеризацію і лікування в спеціалізованих установах;
  • Право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками один раз на рік;
  • Безплатне позачергове зубопротезування;
  • Щомісячна доплата у розмірі 50% від пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
  • Безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом з правом першочергового придбання квитків;
  • 50% знижка плати за користування житлом і коммуслугами;
  • Відшкодування 50% вартості палива, придбаного в межах установлених норм, особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

На думку представників профільного комітету Ради, цей документ, у разі схвалення Парламентом, буде стимулювати належне виховання дітей у багатодітних сім'ях та буде сприяти підвищенню народжуваності в Україні.

гривня, гроші, багатство

Також ми розповідали про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні. 

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.