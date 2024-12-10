Запеченная утка – это замечательное праздничное блюдо для всей семьи, поэтому звезда "Мастер Шеф" показала, как просто, но очень вкусно и оригинально приготовить эту птицу.

Суперфиналистка шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом сочной утки в цитрусовом маринаде с грушами и соусом "Глинтвейн" для праздничного стола.

Для маринада на утку массой 2,5 кг звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

соль – 2 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

мед – 2 ст.л.

горчица – 2 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

растительное масло – 50 г

цедра одного апельсина

Сначала натираем утку солью и перцем и оставляем на час. После этого смешиваем остальные ингредиенты для маринада и смазываем утку этой смесью изнутри и снаружи.

Далее для начинки "Мастер Шеф" Алена Московченко использует:

яблоки – 2 шт.

апельсин - 1 шт.

веточка розмарина – 1 шт.

сахар – 0,5 стакана

Апельсин чистим и разрезаем на части. Яблоки просто разрезаем на четверти, чистить от кожуры и семян не нужно. Внутрь утки выкладываем яблоки, апельсин, веточку розмарина и сахар. Оставляем утку мариноваться минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Звезда "Мастер Шеф" запекает утку под крышкой сначала 30 минут при 200-250 градусах, а затем два часа при 160 градусах.

"Общее время выпекания рассчитывается по весу - 1 час на 1 кг утки", - пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.

Чтобы приготовить груши в вине, нам понадобятся:

груши – 6 шт.

белое сухое вино - 350 мл

красное сухое вино - 350 мл

корица - 1 палочка

ванильный экстракт – 1 ч.л.

бадьян - 2 звездочки

гвоздика - 4-5 бутонов

кардамон - 4 зерна

сахар – 4 ст.л.

мед – 2 ст.л.

Для соуса "Глинтвейн":

выспаренный маринад от груш

розмарин - 1 веточка

кукурузный крахмал – 0,5 ч.л. + 2 ст.л. воды

В сотейнике звезда "Мастер Шеф" смешивает два вида вина, сахар и специи, доводит до кипения и погружает туда очищенные от кожуры груши. На малом огне варим груши пол часа, в конце добавляем мед, перемешиваем и оставляем груши остывать в сиропе.

Достаем груши, процеживаем сироп, добавляем веточку розмарина и увариваем до половины объема. После этого добавляем разведенный в воде крахмал и провариваем соус "Глинтвейн" до легкой тягучести.

Подаем запеченную утку вместе с соусом "Глинтвейн" и грушами.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.