Суперфиналистка шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом сочной утки в цитрусовом маринаде с грушами и соусом "Глинтвейн" для праздничного стола.

Для маринада на утку массой 2,5 кг звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • соль – 2 ч.л.
  • перец черный молотый – 1 ч.л.
  • мед – 2 ст.л.
  • горчица – 2 ч.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • растительное масло – 50 г
  • цедра одного апельсина

Сначала натираем утку солью и перцем и оставляем на час. После этого смешиваем остальные ингредиенты для маринада и смазываем утку этой смесью изнутри и снаружи.

утка

Далее для начинки "Мастер Шеф" Алена Московченко использует:

  • яблоки – 2 шт.
  • апельсин - 1 шт.
  • веточка розмарина – 1 шт.
  • сахар – 0,5 стакана

Апельсин чистим и разрезаем на части. Яблоки просто разрезаем на четверти, чистить от кожуры и семян не нужно. Внутрь утки выкладываем яблоки, апельсин, веточку розмарина и сахар. Оставляем утку мариноваться минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Звезда "Мастер Шеф" запекает утку под крышкой сначала 30 минут при 200-250 градусах, а затем два часа при 160 градусах.

"Общее время выпекания рассчитывается по весу - 1 час на 1 кг утки", - пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.

утка

Чтобы приготовить груши в вине, нам понадобятся:

  • груши – 6 шт.
  • белое сухое вино - 350 мл
  • красное сухое вино - 350 мл
  • корица - 1 палочка
  • ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • бадьян - 2 звездочки
  • гвоздика - 4-5 бутонов
  • кардамон - 4 зерна
  • сахар – 4 ст.л.
  • мед – 2 ст.л.

Для соуса "Глинтвейн":

  • выспаренный маринад от груш
  • розмарин - 1 веточка
  • кукурузный крахмал – 0,5 ч.л. + 2 ст.л. воды

В сотейнике звезда "Мастер Шеф" смешивает два вида вина, сахар и специи, доводит до кипения и погружает туда очищенные от кожуры груши. На малом огне варим груши пол часа, в конце добавляем мед, перемешиваем и оставляем груши остывать в сиропе.

Достаем груши, процеживаем сироп, добавляем веточку розмарина и увариваем до половины объема. После этого добавляем разведенный в воде крахмал и провариваем соус "Глинтвейн" до легкой тягучести.

Подаем запеченную утку вместе с соусом "Глинтвейн" и грушами.

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