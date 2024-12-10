Суперфиналистка шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом сочной утки в цитрусовом маринаде с грушами и соусом "Глинтвейн" для праздничного стола.
Для маринада на утку массой 2,5 кг звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- соль – 2 ч.л.
- перец черный молотый – 1 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
- горчица – 2 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- растительное масло – 50 г
- цедра одного апельсина
Сначала натираем утку солью и перцем и оставляем на час. После этого смешиваем остальные ингредиенты для маринада и смазываем утку этой смесью изнутри и снаружи.
Далее для начинки "Мастер Шеф" Алена Московченко использует:
- яблоки – 2 шт.
- апельсин - 1 шт.
- веточка розмарина – 1 шт.
- сахар – 0,5 стакана
Апельсин чистим и разрезаем на части. Яблоки просто разрезаем на четверти, чистить от кожуры и семян не нужно. Внутрь утки выкладываем яблоки, апельсин, веточку розмарина и сахар. Оставляем утку мариноваться минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.
Звезда "Мастер Шеф" запекает утку под крышкой сначала 30 минут при 200-250 градусах, а затем два часа при 160 градусах.
"Общее время выпекания рассчитывается по весу - 1 час на 1 кг утки", - пояснила "Мастер Шеф" Алена Московченко.
Чтобы приготовить груши в вине, нам понадобятся:
- груши – 6 шт.
- белое сухое вино - 350 мл
- красное сухое вино - 350 мл
- корица - 1 палочка
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- бадьян - 2 звездочки
- гвоздика - 4-5 бутонов
- кардамон - 4 зерна
- сахар – 4 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
Для соуса "Глинтвейн":
- выспаренный маринад от груш
- розмарин - 1 веточка
- кукурузный крахмал – 0,5 ч.л. + 2 ст.л. воды
В сотейнике звезда "Мастер Шеф" смешивает два вида вина, сахар и специи, доводит до кипения и погружает туда очищенные от кожуры груши. На малом огне варим груши пол часа, в конце добавляем мед, перемешиваем и оставляем груши остывать в сиропе.
Достаем груши, процеживаем сироп, добавляем веточку розмарина и увариваем до половины объема. После этого добавляем разведенный в воде крахмал и провариваем соус "Глинтвейн" до легкой тягучести.
Подаем запеченную утку вместе с соусом "Глинтвейн" и грушами.м
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