Звезда "Зважені та щасливі", украинская блогерка-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить диетическую "Мимозу" и салат с тунцом и спаржевой фасолью.
Чтобы приготовить салат "Мимоза", на одну порцию победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:
- тунец в собственном соке – 100 г
- нешлифованный рис или булгур – 20 г в сухом виде (50 г готового)
- морква - 30 г
- яйцо (вареное вкрутую) - 1 шт.
- твердый сыр жирностью до 30% – 20 г
- лук – по вкусу
Для соуса звезда "Зважені та щасливі" смешивает 150 г натурального йогурта, 0,5 ч.л. горчицы, каплю соевого соуса и немного лимонного сока.
Рис или булгур отвариваем до готовности. Морковь можно использовать как вареную, так и свежую, натираем ее на терке. Вареное яйцо и сыр также натираем.
Слоями собираем салат "Мимоза", смазывая каждый слой соусом, и при необходимости немного подсаливаем: тунец, немного зеленого лука, рис или булгур, морковь, яйцо, сыр.
Чтобы салат пропитался, звезда "Зважені та щасливі" готовит его заранее и дает ему постоять в холодильнике.
В качестве альтернативы салату "Мимоза" победительница "Зважені та щасливі" предлагает приготовить салат с тунцом и спаржевой фасолью. Для этого рецепта нам понадобится:
- булгур – 20 г сухого (готового 50 г)
- тунец в собственном соке – 120 г
- яйцо вареное – 1 шт.
- фасоль спаржевая – 100 г (отвариваем ее не более 5 минут)
- соус – 50 г йогурта + немного лимонного сока + 1 ч.л. горчицы + 1 ч.л. соевого соуса
- специи для рыбы
- зелень – по вкусу
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.