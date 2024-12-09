Победительница проекта "Зважені та щасливі" Юлия Науменко поделилась рецептом любимого салата "Мимоза" без вреда для фигуры, а также еще одного оригинального салата.

Звезда "Зважені та щасливі", украинская блогерка-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить диетическую "Мимозу" и салат с тунцом и спаржевой фасолью.

Чтобы приготовить салат "Мимоза", на одну порцию победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

тунец в собственном соке – 100 г

нешлифованный рис или булгур – 20 г в сухом виде (50 г готового)

морква - 30 г

яйцо (вареное вкрутую) - 1 шт.

твердый сыр жирностью до 30% – 20 г

лук – по вкусу

Для соуса звезда "Зважені та щасливі" смешивает 150 г натурального йогурта, 0,5 ч.л. горчицы, каплю соевого соуса и немного лимонного сока.

Рис или булгур отвариваем до готовности. Морковь можно использовать как вареную, так и свежую, натираем ее на терке. Вареное яйцо и сыр также натираем.

Слоями собираем салат "Мимоза", смазывая каждый слой соусом, и при необходимости немного подсаливаем: тунец, немного зеленого лука, рис или булгур, морковь, яйцо, сыр.

Чтобы салат пропитался, звезда "Зважені та щасливі" готовит его заранее и дает ему постоять в холодильнике.

В качестве альтернативы салату "Мимоза" победительница "Зважені та щасливі" предлагает приготовить салат с тунцом и спаржевой фасолью. Для этого рецепта нам понадобится:

булгур – 20 г сухого (готового 50 г)

тунец в собственном соке – 120 г

яйцо вареное – 1 шт.

фасоль спаржевая – 100 г (отвариваем ее не более 5 минут)

соус – 50 г йогурта + немного лимонного сока + 1 ч.л. горчицы + 1 ч.л. соевого соуса

специи для рыбы

зелень – по вкусу

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