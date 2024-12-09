Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить французский перевернутый пирог – тарт татен с яблоками.

Готовится этот пирог очень просто, а получается невероятно вкусным и эффектным с виду.

Для теста "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:

мука – 200 г

яйцо – 1 шт.

масло сливочное – 100 г

вода холодная – 35 мл

соль – 1/4 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 1 кг

сахар – 125 г

вода – 1 ст.л.

сливочное масло – 60 г

Сначала в муку добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разминаем до состояния крошки – "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает это с помощью ножа.

Смешиваем холодную воду с сахаром и солью, добавляем в крошку и замешиваем тесто. В конце добавляем яйцо и снова вымешиваем тесто.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский заворачивает в пленку и отправляет охлаждаться в холодильник на 45 минут.

Тем временем готовим начинку. На сковороду насыпаем сахар, добавляем немного воды и доводим до состояния карамели. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Яблоки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит, каждое разрезает на четверти и выкладывает в карамель.

Охлажденное тесто раскатываем по форме до толщины примерно 3-4 мм, накрываем им яблоки и отправляем пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 25 минут.

Победитель "Мастер Шеф" дает пирогу немного остыть, а затем переворачивает его - и тарт татен с яблоками готов.

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