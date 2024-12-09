Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить французский перевернутый пирог – тарт татен с яблоками.
Готовится этот пирог очень просто, а получается невероятно вкусным и эффектным с виду.
Для теста "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет:
- мука – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное – 100 г
- вода холодная – 35 мл
- соль – 1/4 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- яблоки – 1 кг
- сахар – 125 г
- вода – 1 ст.л.
- сливочное масло – 60 г
Сначала в муку добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и разминаем до состояния крошки – "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский делает это с помощью ножа.
Смешиваем холодную воду с сахаром и солью, добавляем в крошку и замешиваем тесто. В конце добавляем яйцо и снова вымешиваем тесто.
Готовое тесто "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский заворачивает в пленку и отправляет охлаждаться в холодильник на 45 минут.
Тем временем готовим начинку. На сковороду насыпаем сахар, добавляем немного воды и доводим до состояния карамели. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Яблоки "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит, каждое разрезает на четверти и выкладывает в карамель.
Охлажденное тесто раскатываем по форме до толщины примерно 3-4 мм, накрываем им яблоки и отправляем пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 25 минут.
Победитель "Мастер Шеф" дает пирогу немного остыть, а затем переворачивает его - и тарт татен с яблоками готов.
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